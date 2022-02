Ex Cnr, tempo di saggi per vedere cosa c'è sotto

Poi si partirà con le opere di urbanizzazione, intanto però si procede agli scavi archeologici propedeutici con la supervisione della Soprintendenza

SCANDICCI — All'area ex Cnr è tempo di saggi per vedere cosa c'è sotto, soprattutto sotto il profilo archeologico. Gli scavi propedeutici alle opere di urbanizzazione sono appena stati avviati nell’area del Temporary Park.

Le attività, fa sapere il Comune di Scandicci, sono effettuate in sicurezza, nel rispetto delle distanze dai percorsi dedicati a pedoni e ciclisti. A coordinare e a supervisionare i saggi è la Soprintendenza ad Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Pistoia e Prato.

Gli scavi finalizzati ai saggi archeologici sono necessari per poter procedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica delle opere di urbanizzazione comprendenti reti di acqua e gas, fognature, parcheggi, viabilità, sottoservizi per l’intervento dell’area di trasformazione dell’ex Cnr, principale previsione del Piano direttore di Rogers per il nuovo centro cittadino.