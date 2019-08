Recupero padiglione Bellavista, c'è il bando

L'intervento rientra nel progetto di valorizzazione della Fortezza da Basso. Il nuovo padiglione sarà il simbolo del polo fieristico fiorentino

FIRENZE — Un altro passo avanti nel recupero e nella valorizzazione della Fortezza da Basso: è stato pubblico sulla rete civica di Palazzo Vecchio il bando della gara di appalto per la progettazione del nuovo padiglione Bellavista. Importo a base d'asta: 726.094 euro.

Il progetto di recupero della Fortezza da Basso - al cui interno è appunto prevista anche la realizzazione del nuovo padiglione Bellavista per incrementare la superficie utile del complesso fieristico secondo le previsioni urbanistiche - è stato oggetto di un accordo di programma tra Comune di Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana e Camera di Commercio di Firenze. L'investimento complessivo supera i 68 milioni di euro per i primi tre lotti di interventi.

L’accordo in questione detta anche i tempi dei lavori: restauro delle mura del padiglione Bellavista (inizio cantieri previsto in autunno 2019, sono in corso di assegnazione i lavori alla ditta che si è aggiudicata l’appalto), padiglione Bellavista (inizio cantieri dicembre 2020) e padiglione Machiavelli (inizio cantieri settembre 2021). Gli altri due lotti del primo stralcio riguardano invece i padiglioni Cavaniglia e Spadolini.

In particolare, gli interventi di questo primo stralcio sono finanziati per 12 milioni di euro dalla Regione Toscana, 12 milioni dal Comune di Firenze, 12 milioni dalla Città metropolitana di Firenze, 12 milioni dalla Camera di Commercio di Firenze e per oltre 20 milioni di euro con le risorse messe a disposizione dal “Patto per Firenze”.