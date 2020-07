Addio all'ingegnere che guidò gli Angeli del fango

Maltempo, paura in Alto Adige: frana a San Vigilio di Marebbe

E' morto a 94 anni l'ingegner Cesare Sangiorgi

RAVENNA — Tocca profondamente anche Firenze la scomparsa di Cesare Sangiorgi, l'ingegnere faentino morto a 94 anni.

L'ex comandante dei vigili del fuoco di Ravenna e Bologna, poi ispettore, nel 1966 guidò gli Angeli del fango durante alluvione di Firenze. Tre anni prima coordinò l'intervento dei vigili del fuoco alla diga del Vajont.

Fu in prima linea anche negli interventi di soccorso in seguito al terremoto in Friuli nel 1976 e all'attentato alla stazione di Bologna del 1980, occupandosi anche delle indagini tecniche.