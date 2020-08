In provincia di Firenze altri 9 positivi al Covid

In tutto il territorio della Asl Toscana Centro i nuovi casi di positività sono stati 12, in Toscana 44. Nessun nuovo decesso. Ertà media 36 anni

FIRENZE — Sono 9 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in provincia di Firenze da 24 ore a questa parte (contro i 14 in più di ieri). Lo segnala il bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia a fronte dei 44 nuovi positivi in tutta la Toscana (in flessione rispetto ai 59 di ieri).

Nello specifico, questa è la distribuzione dei nuovi contagi sul territorio della provincia di Firenze:

- Firenze: 4

- Lastra a Signa: 1

- Scandicci : 1

- Fiesole: 1

- Vicchio: 1

L'età media dei nuovi contagiati in Toscana è di 36 anni e ancora oggi si registrano 7 casi ricollegabili ai rientri dall'estero e altrettanti da altre regioni italiane (6 Sardegna e 1 Basilicata).

Non ci sono stati ulteriori decessi nelle ultime 24 ore.