L'ultimo saluto ad Alberto e Marta

Il funerale dei due fidanzati morti nel crollo del ponte a Genova si terrà stamani nella chiesa dove si sarebbero sposati a maggio prossimo

PISA — E' stato fissato per la mattinata di oggi il funerale di Alberto Fanfani e Marta Danisi, i due fidanzati morti nel crollo del ponte Morandi di Genova. La cerimonia, che i familiari hanno scelto di organizzare in forma privata, si terrà nella chiesa dei santi Jacopo e Filippo in via San Michele degli Scalzi alle Piagge. La stessa dove a maggio prossimo la coppia avrebbe dovuto sposarsi.

Alberto Fanfani, fiorentino di 33 anni, si era laureato in Medicina e chirurgia all’Università di Firenze e trasferito a Pisa dopo aver ottenuto il posto alla Scuola di specializzazione in Medicina Interna. Aveva appena cominciato a frequentare il quinto e ultimo anno della Scuola di specializzazione.

Lo specializzando fiorentino percorreva il ponte Morandi probabilmente per andare in vacanza con la fidanzata, Marta Danisi, anche lei tra le vittime del crollo, un’infermiera conosciuta proprio a Pisa lavorando nello stesso ambiente. Originaria della Sicilia, Marta è stata residente a Pisa fino a primavera, quando si è trasferita in Piemonte, assunta in un ospedale di Alessandria.