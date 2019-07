Palazzo Strozzi, Morbidelli nuovo presidente

Lo ha nominato il nuovo cda della Fondazione Palazzo Strozzi. Morbidelli prende il posto di Matteo Del Fante. Chi sono gli altri membri

FIRENZE — Il professor Giusebbe Morbidelli è il nuovo presidente della Fondazione Palazzo Strozzi. Morbidelli è stato nominato dal nuovo consiglio di amministrazione designato dall'assemblea dei sostenitori dell'ente.

Nel nuovo cda presieduto da Morbidelli siedono Aldo Cursano per il Comune di Firenze, Massimo Pieri per la Regione Toscana, Giacomo Bei per la Camera di Commercio di Firenze, Donatella Carmi Bartolozzi per la Fondazione CR Firenze, Jacopo Mazzei per Intesa Sanpaolo, Leonardo Ferragamo per il Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi. Ferragamo è stato anche nominato Presidente onorario della Fondazione Palazzo Strozzi.

I nuovi membri del Collegio dei Revisori sono invece Francesco Mancini (Presidente), Leonardo Focardi e Roberto Franceschi.