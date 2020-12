Oltre duemila iscrizioni a Capannucce in città

Iscrizioni da parrocchie, scuole, associazioni, Rsa, centri disabili, famiglie. I presepi saranno premiati con un diploma e una piccola Natività

FIRENZE — Anche nell'anno del Covid è stato un successo la diciannovesima edizione di Capannucce in città con oltre 2mila iscrizioni. Famiglie, scuole, parrocchie, ma anche residenze per anziani e centri per disabili di Firenze e della Toscana hanno voluto partecipare all’iniziativa che invita a preparare il presepe in quanto vero significato del Natale.

Nonostante l’impossibilità per la pandemia di organizzare la festa-cerimonia di premiazione di tutti gli iscritti, tradizionalmente presieduta dall’Arcivescovo di Firenze Cardinale Giuseppe Betori, le adesioni sono arrivate entusiastiche.

Tutti gli iscritti a Capannucce in Città riceveranno un diploma personalizzato e un piccola natività come ringraziamento per aver ricordato a tutti il vero significato del Natale. Non potendo essere consegnati di persona, i premi verranno inviati nelle sedi delle parrocchie, scuole, famiglie e associazioni che hanno aderito.

Alcune delle fotografie dei presepi che hanno partecipato a Capannucce in città 2020 sono pubblicate sulla pagina Facebook dell’iniziativa.

L’evento è realizzato grazie al supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e la ditta Armando Poggi Srl, in collaborazione con la Diocesi di Firenze e il settimanale Toscanaoggi.