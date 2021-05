Metrocittà a 150 nuovi casi Covid, 54 a Firenze

La curva epidemiologica continua a scendere raggiungendo il punto più basso. Resta alto il numero dei decessi che si avvicina alla media nazionale

FIRENZE — Sono 151 i tamponi positivi emersi nelle ultime 24 ore nella provincia di Firenze. Il contagio continua a diminuire ma resta alto il numero dei decessi, anche oggi sono stati 12 i morti tra i residenti del Fiorentino.

Sono 151 i nuovi casi in provincia di Firenze, di cui 27 in zona empolese segnalati a Bagno a Ripoli 1, Barberino di Mugello 2, Calenzano 6, Campi Bisenzio 10, Dicomano 1, Fiesole 2, Figline e Incisa 4, Firenze 54, Firenzuola 1, Greve in Chianti 1, Impruneta 6, Lastra a Signa 1, Reggello 2, Rignano Sull’Arno 3, San Casciano in Val di Pesa 4, Scandicci 12, Sesto Fiorentino 10 e Signa 4.

Ci sono 27 casi in zona empolese a Castelfiorentino 3, Cerreto Guidi 3, Empoli 8, Fucecchio 6, Montelupo 1, Montespertoli 1 e Vinci 5.

