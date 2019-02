Le tradizioni popolari fiorentine in un libro

Un libro dedicato alle feste e alle tradizioni di Firenze del giornalista Marco Ferri. Presentazione martedì 19 febbraio alla Ibs Libraccio

FIRENZE — Un martedì dedicato alle feste popolari fiorentine: alla libreria Ibs Libraccio, in via de Cerretani a Firenze, presentazione del libro di Marco Ferri "Firenze in festa. Le tradizioni popolari fiorentine". Oltre a Ferri saranno presenti e interverrano Carlo Francini, ufficio Unesco Firenze, e Anita Valentini, storica dell’arte. A moderare l'incontrola giornalista del Quotidiano Nazionale Letizia Cini.

In questo quarto libro dedicato a Firenze Marco Ferri torna a uno dei suoi primi “amori”: le feste e le tradizioni popolari. Il tema era già stato affrontato su base regionale nel 2006. Adesso l’autore si limita a Firenze, la sua città natale che non smette di rievocare e tenta di non perdere il contatto con la propria memoria, anche se le distorsioni della storia sono sempre possibili, ancorché evitabili.

In qualche caso è un personale viaggio nella memoria, in altri invece riemergono sensazioni provate durante gli oltre 30 anni trascorsi a sfilare per le vie di mezzo mondo col Giglio rosso sul petto, come parte integrante del corteo del Calcio Storico, oggi Corteo della Repubblica Fiorentina.

Alla fine del lavoro di redazione del libro emerge l’idea di una città che vive da sempre in perenne bilico tra eventi religiosi e eventi pagani, i quali conservano gelosamente, oltre a una generale condivisione di sentimenti d’appartenenza, anche l’eterno ciclo della vita, appuntamenti che si sommano, si legano, si mischiano e si confondono per offrire, a chi ha la pazienza e il privilegio di assistervi o prendervi parte, sensazioni uniche e irripetibili.

Nato a Firenze nel 1958 e laureato in storia contemporanea, Marco Ferri è giornalista professionista. Da oltre 30 anni si occupa di cultura e spettacoli; ha scritto sulle pagine del Giornale della Toscana e ha collaborato con varie testate, tra cui National Geographic Italia per la quale, tra l’altro, è stato coproduttore associato del docufilm Secrets of Florence (Firenze. Le trame del Rinascimento).

Autore di libri e saggi scientifici, per cinque anni è stato responsabile della comunicazione della Galleria degli Uffizi e del Polo Museale Fiorentino.

Per Angelo Pontecorboli Editore ha già pubblicato tre libri: nel 2017 Dinastia Medici: Bianca Cappello. Il mistero del luogo di sepoltura della Granduchessa eFirenze e la cioccolata; nel 2018: Storie e leggende del Ponte Vecchio.