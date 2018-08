​Le migliori enoteche nel centro di Firenze

Una città che non ha bisogno di presentazioni, il suo centro unico al mondo è apprezzato a livello internazionale, per l’arte e la bellezza che lascia estasiati i suoi turisti ma anche chi ha la fortuna di abitarci.

FIRENZE — Camminare per le strade e il centro è appagante di per sé, ma se ci si ferma in una delle enoteche di Firenze, si riesce a vivere appieno i sapori e gli odori della Toscana, della città e dei suoi vini e delle innumerevoli proposte delle enoteche presenti.

Enoteche a Firenze: l’importanza del vino nella città del Giglio

Firenze è una città in cui, dal punto di vista enogastronomico, il vino ricopre un ruolo fondamentale. Ogni anno in città hanno luogo diverse eventi e manifestazioni vinicole come ad esempio Chianti Lovers, Chianti Classico Collection e il famoso Food & Wine. Ma quando non ci si trova in città per questi eventi dedicati, sicuramente non si può non perdere un momento in una delle migliori enoteche a Firenze. Ma quali sono quelle che più si distinguono nel centro della città per la qualità dei loro prodotti e anche della loro offerta enogastronomica? Scopriamole insieme.

Tra le migliori enoteche a Firenze troviamo Signorvino: sita in una posizione strategica, con la sua vista unica sull’Arno e su Ponte Vecchio, quest’enoteca è proprio impossibile da dimenticare. L’enoteca Signorvino posta proprio nel cuore della città offre un ampio e suggestivo Shop per il vino con oltre 1500 etichette di grande prestigio che si possono sia acquistare che bere allo stesso prezzo dell’asporto, ma seduti ad uno dei suoi meravigliosi tavoli.

Signorvino ha una gradevole struttura in mattoni e con bottiglie a vista esposte, e permette ai suoi avventori di entrare in un posto completamente dedicato al vino e alle sue innumerevoli etichette. Non solo, quest’enoteca presenta anche una stupenda terrazza con vista sul Ponte Vecchio e sull’Arno e un’offerta enogastronomica di prima qualità. Si può infatti sorseggiare un bicchiere di vino ma al contempo gustare una zuppa, dei formaggi o salumi, oppure partecipare a una delle degustazioni organizzate dall’enoteca.

Al centro di Firenze, in borgo San Jacopo, invece si trova anche l’Obsequium, vera e propria boutique del vino che si dedica principalmente alla vendita di vini frizzanti, spumanti e champagne. In questa enoteca sono presenti molti marchi pregiati proprio dedicati a queste qualità di vino: ad esempio è possibile scegliere di gustare uno Champagne, un Franciacorta, un Trento DOC e altre etichette di prestigio. L’enoteca offre anche un piccolo spazio dedicato a chi vuole bere il vino in loco, fermarsi per un aperitivo e bere un calice di champagne o di vino insieme a tagliere di formaggi o salumi compatibili.

Sempre nel cuore di Firenze, infine, è possibile trovare nelle vicinanze del Mercato Centrale: La Divina Enoteca. Questa si presenta con diverse bottiglie ricercate sia a livello estero e nazionale, all’interno dello Shop è possibile trovare etichette di vario genere, e indicazioni sulla loro storia e selezione. Qui è possibile fare un aperitivo e gustare insieme a un bicchiere di vino anche un tagliere di salumi. Inoltre, l’enoteca offre anche una selezione lontana dal mondo dei vini ma dedicata alla degustazione di rum caraibici e whiskey provenienti dalla scozia.