Frenata Covid, a Firenze 1 solo positivo in 24 ore

Rientrano nella media i tamponi positivi della Città metropolitana dove il capoluogo ha registrato un incremento di un solo caso nelle ultime 24 ore

FIRENZE — Sono 16 i nuovi casi positivi registrati in tutti i territori della Asl Toscana Centro, sono 9 i contagi riferiti alla Città metropolitana di Firenze.

Nelle ultime 24 ore sono dunque 9 i casi in totale, 1 a Firenze, 2 casi in zona empolese, 1 nel Chianti e nessuno in Mugello.

Mentre la variante Delta del Covid-19 continua a contagiare la Toscana, il Fiorentino frena la curva epidemiologica.

Nel dettaglio i nuovi casi sono emersi a Bagno a Ripoli 1, Campi Bisenzio 1, Figline e Incisa Valdarno 2, Firenze 1, Lastra a Signa 1 e Reggello 1.

Nell'Empolese l'unico incremento rilevato è ad Empoli con 2 nuovi casi.

