Forum del Mediterraneo, Mattarella a Firenze

La messa alla basilica di Santa Croce chiude il summit dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo. Dalla città tanti messaggi di pace

FIRENZE — Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla basilica di Santa Croce dove questa mattina si svolge la messa che conclude il forum dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo. In piazza, ad accogliere il Presidente, anche un gruppo di bambini che ha mostrato un cartello con scritto "Bambini di Firenze uniti per la pace".

Il Centro operativo comunale, che si è insediato alle 6 di questa mattina, monitora l'arrivo dei pellegrini e la situazione relativa a trasporti e viabilità. In campo ci sono una decina di operatori della Protezione civile insieme a una cinquantina di volontari.

La messa che avrebbe dovuto celebrare Papa Francesco è stata affidata al cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e all'arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori.

Durante l'omelia, Bassetti ha rivolto un pensiero all'Ucraina lanciando un messaggio di pace contro "Una ingiusta e inutile guerra".

Messaggio rinnovato anche dal sindaco Dario Nardella. "Il Mediterraneo è la nostra casa e in casa non vogliamo la guerra - ha detto nel suo intervento il primo cittadino di Firenze - Cogliamo l’occasione della Carta di Firenze, dichiarazione di pace, per portarla in tutte le scuole e discuterla con i nostri ragazzi”. Ieri sera Nardella ha nuovamente sentito per telefono il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. “E’ stata una telefonata molto commovente - ha spiegato - ma ho voluto trasmettere al sindaco di Kiev il sentimento di questi giorni dell’intero popolo italiano”.