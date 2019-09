Woodstock e gli altri, foto di pace amore e musica

In occasione del 50° anniversario del Festival di Woodstock, oltre 50 fotografie per rivivere i principali appuntamenti musicali rock del 1969,

FIRENZE — I quattro giorni del festival, durante i quali si esibirono i maggiori esponenti della musica rock degli anni Sessanta, tra cui Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana e gli Who, narrati dagli scatti di Amalie Rothschild, questa la mostra fotografica ideata da Marco Ferri, a cura di Amalie R. Rothschild e Marco Ferri con il coordinamento di Jacopo Celona. La Rotschild, fotografa e regista di fama internazionale, faceva parte dello staff del Festival di Woodstock nell’agosto del 1969. Una mostra patrocinata dalla XII Florence Biennale, Mostra Internazionale di Arte Contemporanea e Design, dal Consolato degli Stati Uniti di Firenze, e dall’Associazione di Amicizia Italia-Israele Prato Pistoia, ed è sponsorizzata da Angelo Pontecorboli Editore.

Protagonisti della Mostra “Woodstock e gli altri”, in programma dal 3 Ottobre al 3 Novembre 2019 nello spazio espositivo del Consiglio Regionale della Toscana intitolato a Carlo Azeglio Campi, in via dei Pucci 16, saranno anche altri grandi eventi rock che si tennero in quell’anno irripetibile come il Festival di Newport (luglio 1969), quello dell’Isola di Wight (settembre 1969), il live dei Rolling Stones al Madison Square Garden di New York (27 novembre 1969) e i vari concerti del Fillmore East (durante tutto l’anno). Anche in queste occasioni la fotografa-regista scattò innumerevoli fotografie oggi consegnate alla storia della musica nonché di un’intera generazione.

Prima sala “Woodstock”: fotografie-testimonianze del prima-durante-dopo il Festival di Woodstock.

Seconda sala “Altri eventi”: fotografie in bianco e nero e a colori scattate al Festival di Newport, all’Isola di Wight con gli Who e Bob Dylan, al live dei Rolling Stones, in cui compaiono Tina Turner e Janis Joplin, Mick Jagger & Co., alla “prima” dell’opera rock Tommy al Fillmore East di New York, e Newport con Miles Davis, James Brown e altri.

Terza sala “Fillmore East live”: dedicata al locale newyorkese di Bill Graham dove Amalie R. Rothschild faceva parte della Joshua Light Show e scattò fotografie di alcuni grandissimi eventi musicali che vide protagonisti, tra gli altri, Jimi Hendrix, Joni Mitchell, Elton John, i Grateful Dead.