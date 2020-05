Via libera alle passeggiate ma il centro è deserto

Emergenza Covid, da oggi si può passeggiare anche lontano da casa ma, forse a causa del vento e della temperatura, molte persone sono ancora a casa

FIRENZE — Con l'ordinanza numero 46 il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha disposto, da venerdì 1 Maggio, la possibilità per i cittadini di fare passeggiate, giri in bicicletta o jogging anche lontano dalla propria abitazione.

Una decisione attesa da migliaia di persone confinate in casa da quasi due mesi.

Via de' Martelli

Tuttavia verso l'ora di pranzo del Primo Maggio il centro storico di Firenze appare deserto. Le cause possono essere molteplici: il vento abbastanza freddo che spira oggi in tutta la Toscana, l'ora particolare. In queste immagini si vedono quindi due persone che portano a spasso il cane, un rider impegnato in una consegna e le forze dell'ordine che presidiano il Duomo.

Un rider impegnato in una consegna in Via de' Martelli

Il Duomo di Firenze

Il Battistero di San Giovanni

Due persone a spasso con i cani