​Docomo Digital, sit in contro i licenziamenti

La vertenza è esplosa a giugno, l'azienda ha esternato la volontà di ridurre il personale e la Rsu ha indetto una assemblea proclamando uno sciopero

FIRENZE — Incontro stamani presso la presidenza della Regione Toscana sulla vertenza Docomo Digital perché l'azienda "ha aperto la procedura di licenziamento per il 25% del personale" come ricorda Gianni Filindassi Filcams Cgil Firenze.

I lavoratori in assemblea avevano decretato lo sciopero il 13 e 14 giugno scorsi chiedendo l'apertura di un tavolo di crisi con le istituzioni cittadine. Due giorni prima era stato annunciato lo stato di agitazione "contro la procedura di licenziamento del 25% dei lavoratori, 20 su 80".

"Nell’incontro tra sindacato e azienda, era emerso che i tre contratti a termine presenti in azienda non sarebbero rientrati nella procedura ma alla loro naturale scadenza sarebbero cessati senza possibilità di ulteriore assunzione; quindi, in sostanza, i licenziamenti sono 23 su 81 dipendenti, quasi il 30%. Ci sono stati tre licenziamenti con rito Fornero a fine 2018 e 5 uscite più o meno incentivate da gennaio ad aprile. Il taglio, insomma, è veramente pesante" sottolinea il sindacato.

La Rsu e l'organizzazione sindacale, visti i bilanci degli ultimi anni "in calo ma sempre con segno positivo", hanno definito "irricevibile" la proposta dell'azienda di ridurre di tre unità gli esuberi e non hanno accettato l'apertura della cassa integrazione straordinaria, né la possibilità per i lavoratori di ridursi l'orario a part time.