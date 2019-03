Vento forte, parchi chiusi, niente mercato

Giornata di allerta per il vento forte. Il Comune ha chiuso l'ingresso in parchi e giardini pubblici e nei cimiteri. Niente mercati all'aperto

FIRENZE — Giornata di disagi per il vento molto forte che sta spazzando la Toscana. Con un'ordinanza del sindaco il Comune ha chiuso l'ingresso in parchi e giardini, cimiteri, mercati all'aperto come quello delle Cascine, in programma per stamattina.

Vietata anche qualunque attività all'aperto nelle scuole per il rischio di caduta alberi, rami, tegole e grondaie.

Il sindaco Nardella raccomanda di non andare in aree verdi in cui l'accesso sia libero.

Disagi anche all'aeroporto di Peretola per alcuni voli dirottati.

L'allerta meteo resta in vigore fino a mezzanotte.