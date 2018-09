Ecco gli impegni che il Consiglio regionale toscano ha chiesto alla giunta per il giovane ucciso nel giugno scorso durante un inseguimento tra rom

FIRENZE — Tre mozioni distinte, un unico intento: manifestare solidarietà alla famiglia di Duccio Dini. Il giovane, lo scorso 10 giugno, era fermo ad un semaforo con il suo scooter mentre si recava al lavoro ed è stato travolto da due auto, che si stavano inseguendo ad alta velocità.

Un contributo straordinario biennale di ventimila euro alla famiglia di Duccio Dini e la costituzione in parte civile nel processo contro i responsabili del tragico inseguimento in via Canova a Firenze sono gli impegni che il Consiglio regionale chiede alla Giunta. All’unanimità l’assemblea toscana ha approvato una mozione presentata dai consiglieri Tommaso Fattori e Paolo Sarti (Sì-Toscana a sinistra), che sollecita anche il varo di una disciplina organica in materia.

Forza Italia, Fratelli d’Italia e Partito democratico propongono lo stesso contributo alla famiglia e una disciplina organica per casi simili. L’aula di palazzo del Pegaso ha votato l’atto a maggioranza. In questa mozione bipartisan, primo firmatario Maurizio Marchetti (Fi), si chiede inoltre alla Regione di costituirsi parte civile nel processo contro i responsabili del grave incidente.

Nella mozione presentata dalla Lega, respinta dal Consiglio, il contributo richiesto era di 40mila euro per gli anni 2018 e 2019 da suddividere in due tranche. Il gruppo guidato da Elisa Montemagni in Consiglio regionale andava oltre e proponeva una legge per disciplinare in maniera organica i contributi di solidarietà erogati dalla Regione ai familiari delle vittime di criminalità, inserendo condizioni e requisiti per l’utilizzo dei fondi stabiliti da parte del Consiglio per vincolare l’erogazione ai residenti in Toscana o a familiari residenti in Italia per i soli fatti accaduti sul nostro territorio.

Nel corso del dibattito in aula, se Elisa Montemagni e Marco Casucci (Lega) hanno particolarmente insistito sulla necessità di provvedere a una disciplina organica sulla materia, Tommaso Fattori (Sì-Toscana a sinistra) ha invitato a disinnescare l’odio razziale chiedendo di togliere ogni riferimento all’etnia; Leonardo Marras (Pd) ha spiegato di aver aderito al testo proposto dai colleghi perché il senso è che ha comunità rappresentata in Consiglio si stringe attorno alla famiglia Dini. Maurizio Marchetti (Forza Italia) è intervenuto sugli emendamenti proposti, accettando di impegnare la Giunta a un contributo biennale, ma non condividendo di togliere il riferimento all’etnia.