Vedono un uomo in difficoltà e si tuffano in Arno

Due agenti della polizia municipale in motocicletta hanno individuato un uomo in diffcoltà al centro del fiume e si sono tuffati per raggiungerlo

FIRENZE — Hanno individuato un uomo al centro dell'Arno, nei pressi del Ponte alla Vittoria, per questo motivo due agenti della polizia municipale si sono avvicinati sull'argine e si sono tuffati per raggiungerlo. Si tratta di un cittadino nigeriano che è stato soccorso e trasportato in ospedale.

L'episodio è accaduto intorno alle 14 quando due agenti in transito sul Ponte alla Vittoria hanno notato una persona al centro del fiume nel tratto verso Ponte Vespucci. Hanno imboccato l'argine e si sono portati sul greto del fiume cercando di richiamare l'attenzione dell'uomo che però non ha risposto.

Gli agenti hanno allerato la centrale operativa per attivare i mezzi di soccorso medico e i vigili del fuoco e poi, vedendo che la persona era in difficoltà, hanno deciso di tuffarsi ed hanno nuotato fino a raggiungere l'uomo recuperandolo e portandolo a riva. Qui è stato soccorso da un'ambulanza arrivata sul posto insieme ad un'altra pattuglia della polizia municipale.

Alla richiesta di cosa gli fosse accaduto, l'uomo non ha risposto ma ha raccontato di essere un cittadino nigeriano in Italia da 5 anni e di aver lasciato i suoi effetti personale sull'argine vicino al Ponte alla Vittoria, dove sono stati ritrovati. Dopo le prime cure sul posto, la persona è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Dalla carta d'identità italiana è risultato residente in Calabria e in regola rispetto alla normativa sull'immigrazione.