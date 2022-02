Lo trovano in strada ferito e in fin di vita

Un uomo è stato ritrovato in strada gravemente ferito ed è stato ricoverato d'urgenza con prognosi riservata.. Gli inquirenti indagano sull'accaduto

FIRENZE — Giallo a Firenze dove una persona è stata trovata riversa in strada, gravemente ferita e in fin di vita. L'uomo, un cittadino italiano di 35 anni, è stato ricoverato d'urgenza e si trova in prognosi riservata all'ospedale di Careggi.

Lo hanno trovato ieri mattina all'alba, privo di coscienza e gravemente ferito nei pressi dell'abitazione della ex compagna, in via Michetti nella zona dell'Isolotto.

La polizia indaga sull'accaduto e sarebbero diverse le possibili ipotesi. A quanto si apprende le fratture refertate non escluderebbero l'ipotesi di un pestaggio, ma le ferite potrebbero essere state provocate anche da una caduta dall'alto.