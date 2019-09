Unicoop cerca personale, aperte le selezioni

​La cooperativa seleziona personale da inserire nella rete dei punti vendita distribuiti sul territorio toscano, diramato l'identikit del candidato modello

FIRENZE — Una campagna di reclutamento con l’obiettivo di inserire 50 allieve/i capireparto, che inizieranno un percorso articolato tra formazione d’aula e affiancamento sul campo che potrebbe terminare con l’assunzione a inizio 2020. Unicoop Firenze, seconda cooperativa di consumo a livello nazionale, prima in Toscana, con 104 punti vendita su 7 province e quasi 8mila dipendenti, apre la selezione e cerca candidati che abbiano "Passione per il food, motivazione ad operare nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. Orientamento al cliente e al raggiungimento degli obiettivi, oltre che propensione a gestire un gruppo di lavoro e disponibilità a spostarsi sul territorio toscano".

La selezione prevede più fasi e l’utilizzo di metodologie innovative. Oggi l’apertura alle candidature online. Registrandosi online sarà possibile partecipare ad un job game online che, se superato, permetterà di ottenere l’invito personale per accedere al Careercoop.Fi, il Career Day che verrà organizzato il prossimo 23 e 24 ottobre 2019 in un punto vendita di Firenze. Nel corso della due giorni i candidati potranno fare un colloquio individuale con i referenti dell’Ufficio Selezione di Unicoop Firenze, ascoltare testimonianze dedicate ed effettuare una visita guidata all’interno del punto vendita sede dell’evento. Chi risulterà maggiormente in linea con il profilo ricercato, sarà invitato per l’ultimo passaggio della selezione presso la sede di Unicoop Firenze, nelle settimane successive all'evento. Le assunzioni sono previste tra dicembre 2019 e gennaio 2020, inizialmente con una proposta contrattuale a tempo determinato, finalizzata alla stabilizzazione, a fronte di un esito positivo del percorso di inserimento.

Il caporeparto, insieme al direttore, compone il gruppo dirigente del punto vendita e rappresenta una figura strategica e determinante del negozio. Il ruolo prevede la gestione della merce, la responsabilità sull’organizzazione del reparto, sul presidio degli indicatori economici e sulla gestione e lo sviluppo dei propri collaboratori, garantendo i livelli di servizio attesi e la soddisfazione del socio/cliente.

I candidati devono avere tra 25 e 35 anni, diploma di scuola superiore o cultura universitaria, motivazione al ruolo e ad operare nel settore della GDO, orientamento al cliente ed al raggiungimento di obiettivi, passione per il food, propensione a gestire e motivare un gruppo di lavoro, disponibilità allo spostamento sul territorio toscano.