Firmato in prefettura un protocollo che mira a migliorare la fruizione degli spazi e delle opportunità culturali del territorio metropolitano

FIRENZE — Il prefetto Laura Lega ha firmato un protocollo d'intesa per creare, nel tessuto urbano di Firenze, una rete di riferimento per gli studenti stranieri. La firma, spiega la prefettura in una nota, è avvenuta ieri a Palazzo Medici Riccardi, alla presenza del Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze Ragini Gupta.

“Questo protocollo - ha detto il prefetto - suggella la forte e tradizionale amicizia del nostro Paese con gli Stati Uniti e crea le migliori condizioni per agevolare il ritorno degli studenti americani sul territorio fiorentino”.

Con la firma del protocollo, avente validità triennale, le parti si impegnano nella redazione di un documento informativo per la miglior fruizione – nella prospettiva di una ripresa della vita sociale e delle attività – degli spazi e delle opportunità culturali e ricreative del territorio metropolitano, da consegnare agli studenti, all’arrivo in Italia, da parte degli istituti di riferimento.

L’accordo propone la creazione di una rete di riferimento attiva 24 ore su 24 con punti di accoglienza in centro a Firenze, a cui gli studenti stranieri possano rivolgersi per ottenere sostegno logistico e di altro tipo durante le ore serali e notturne.

L’intesa consente, inoltre, facilitazioni nell’utilizzo della rete dei trasporti pubblici, dei taxi e Ncc specie nelle ore serali e notturne, oltre a interventi di formazione mirati alla miglior conoscenza del territorio metropolitano, per intraprendere un percorso culturale finalizzato a favorire un consumo consapevole e responsabile delle bevande alcoliche, scongiurandone gli abusi.

Le parti si sono impegnate, infine, a favorire l’integrazione con gli studenti e i giovani locali, anche attraverso iniziative e percorsi formativi congiunti di promozione delle migliori modalità di fruizione dei locali della zona.

In prefettura verrà istituita un’apposita “Cabina di Regia”, cui parteciperanno gli enti sottoscrittori ed eventualmente altri attori istituzionali, allo scopo di monitorare periodicamente l’attuazione del protocollo.

“Questo protocollo fornisce strumenti per una sinergica attività di prevenzione tra pubblico e privato - ha sottolineato il Prefetto Lega - al fine diffondere, nella popolazione studentesca straniera di Firenze, una miglior conoscenza del territorio metropolitano, così che il periodo di soggiorno e di studio possa offrire iniziative culturali e ricreative in sicurezza, alimentando la coesione sociale del territorio”.

Hanno aderito Città Metropolitana, Comune di Firenze, università di Firenze, Association of American College and University Programs in Italy College e programmi universitari (Syracuse, Richmond University, Fairfield, Kent State, Lorenzo De’ Medici, Marist, Accent International, ISI Florence, Gonzaga, Middlebury College, Georgetown, Saci, Fsu), Consorzio del Vino Chianti Classico, Consorzio del Vino Chianti, SILB-FIPE Firenze, AGIS Toscana, Società cooperative dei tassisti fiorentini Co.ta.fi. a r.l. e So.co.ta., Misericordia di Firenze, Croce Rossa Italiana di Firenze, Fratellanza Militare di Firenze e Angeli del Bello.