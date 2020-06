Una domenica di sole e temporali

«Zanardi non guidava con cellulare in mano»: ecco dove lo metteva di solito prima della partenza

Diramata un'allerta meteo per le ore che restano della giornata odierna. L'allerta, in codice giallo, riguarda tutta la Toscana

FIRENZE — Dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, questa domenica terminerà con i temporali, che localmente potranno essere anche di forte intensità, associati a raffiche di vento e grandinate.

Per questo la sala operativa unificata della Regione ha emesso una allerta meteo in codice giallo valido dalle ore alle 20 di oggi, domenica 21 giugno. L'allerta è per il rischio di allagamenti - interessati i corsi d'acqua minori - e temporali forti.

L'allerta riguarda l'intera Toscana. Primi temporali già si registrano nel Valdarno e tra le province di Pistoia e Lucca.