Presidi, bandiere, MetroCittà col cuore in Ucraina

La guerra in Ucraina e le conseguenze imprevedibili anche per Putin

Istituzioni mobilitate, studenti e cittadini in piazza e iniziative che si moltiplicano nell'Empolese e in Chianti, Mugello e Valdisieve

PROVINCIA DI FIRENZE — Da Firenze in questi giorni capitale del Mediterraneo col doppio vertice tra i vescovi e tra i sindaci le vicende che scuotono i territori a Est dell'Europa dopo l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe sono piombate al centro dell'attenzione dei lavori anche con un minuto di silenzio osservato dai 60 primi cittadini riuniti in Palazzo Vecchio e con la preghiera rivolta dagli altrettanti vescovi in Santa Maria Novella.

Proprio in occasione dell'apertura del Mediterranean Mayors’ Florence Forum, il sindaco Dario Nardella ha inviato una lettera ai sindaci di Kiev Vitalij Klitschko e di Mosca Sergej Semënovič Sobjanin: "Tutti insieme - scrive riferendosi ai sindaci del mediterraneo presenti al vertice - chiediamo l’immediata conclusione della guerra”.

Alla ripresa dei lavori del forum nel pomeriggio, Nardella ha fatto ascoltare alla platea un messaggio audio ricevuto proprio dal sindaco di Kiev, città gemellata con Firenze: “Quello che stiamo vivendo in queste ore è un incubo", è stata la sua testimonianza.

Sempre sul fronte istituzionale, intanto, per per martedì prossimo 1 Marzo è convocata sulla situazione Ucraina una seduta d'urgenza, dalle 9,30, del consiglio regionale la cui sede, il Palazzo del Pegaso a Firenze, da stasera s’illuminerà con i colori della bandiera ucraina.

Non solo, però, perché si moltiplicano in tutta la provincia le iniziative istituzionali, degli studenti, di tanti cittadini in una mobilitazione collettiva che si allarga a macchia d'olio. Rimanendo a Firenze, oggi gli studenti e i docenti del Liceo Artistico di Porta Romana hanno dato vita a un girotondo della pace sfilando nel Giardino della Pace davanti alla sede del liceo con striscioni e cartelloni. In piazza de' Ciompi, ancora, si è tenuto un presidio organizzato da +Europa Firenze.

E mentre per domattina alle 10, in occasione della mobilitazione nazionale, è previsto un presidio sul ponte Santa Trinita, dall'Università di Firenze arriva la vicinanza alla popolazione ucraina formalizzata in una mozione del consiglio d'amministrazione.

Allargando l'orizzonte, manifestazioni sono organizzate su tutto il territorio metropolitano. A Empoli si terrà un presidio oggi alle 18 in piazza Farinata degli Uberti, e il sindaco Brenda Barnini col proposto Don Guido Engels lanciano il loro appello a tutta la comunità alla partecipazione.

A Borgo San Lorenzo il municipio espone la bandiera della pace, mentre a Bagno a Ripoli il Comune ha organizzato per domenica 27 Febbraio alle 18 una fiaccolata per la pace con partenza dal palazzo comunale.

Sempre domenica mobilitazione in Valdisieve con una marcia per la pace organizzata dalle associazioni di territorio e a cui aderiscono i comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa, San Godenzo e Reggello. Il ritrovo è fissato alle 18 a Pontassieve ai Giardini delle Montagnole. Da lì il corteo andrà in direzione San Francesco di Pelago, per poi attraversare il Ponte Mediceo e concludersi a Pontassieve in piazza Vittorio Emanuele II, davanti al Comune.