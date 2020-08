Tre nuovi positivi al Covid, due sono nel Mugello

Praia a Mare: in volo sull' Isola di Dino. Da sogno di Gianni Agnelli a «relitto» in mezzo al mare

In provincia di Firenze sale a 3.319 il totale delle persone contagiate dall'inizio dell'epidemia. In 24 ore non si sono registrati nuovi decessi

FIRENZE — Sale di 3 casi il bilancio dei contagi da Covid-19 in provincia di Firenze. La Asl Toscana Centro, nelle ultime 24 ore, ne ha individuato 1 in più a Firenze e altri 2 a Vaglia, nel Mugello. In tutto, a Firenze, sono 3.319 i casi di contagio individuati da inizio emergenza.

La Regione, nell'ultimo aggiornamento che vede 8 casi in più in tutta la Toscana da ieri, segnala che i nuovi positivi al SarsCov2 hanno età media di 27 anni.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia per numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 286 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 415 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 552 casi x100.000 abitanti, Lucca con 365, Firenze con 328, la più bassa Livorno con 148.

Complessivamente, 501 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (6 in più rispetto a ieri, più 1,2%).

Per quanto riguarda la situazione in Toscana, i casi complessivi dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono saliti a 10.652. I decessi sono fermi a 1.137 e i guariti sono 8.997.