Tramvia premiata per avere riqualificato la città

Si tratta del Premio Gubbio 2021, riconoscimento assegnato dall’Associazione Nazionale Centri Storici-Artistici per la riqualificazione urbanistica

FIRENZE — L’undicesima edizione del premio dell’Associazione Nazionale Centri Storici-Artistici e del Comune di Gubbio ha assegnato un nuovo riconoscimento al sistema tranviario fiorentino.

Questa volta si tratta della segnalazione del Premio Gubbio 2021, la motivazione “Il coraggioso intervento d’infrastrutturazione tramviaria promosso dalla città di Firenze, in corso dal 2009, diventa l’occasione per riqualificare gli spazi urbani lungo le linee, riequilibrando le superfici pedonali e quelle riservate alla mobilità carrabile”.

“Questo riconoscimento sottolinea come la tramvia non sia soltanto una opera infrastrutturale di mobilità ma rappresenti l’occasione per riqualificare pezzi importanti di città - ha detto l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti che ha ricevuto il riconoscimento - Le due linee già in esercizio lo dimostrano chiaramente e anche quelle di nuova realizzazione prevedono importanti interventi di miglioramento del tessuto cittadino”.