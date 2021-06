Svelata la targa per Odoardo Spadaro in Oltrarno

La porti un bacione a Firenze è risuonata tra le stradine dell'Oltrarno fiorentino per rendere omaggio all'artista famoso in tutto il mondo

FIRENZE — Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e l’assessore del Comune di Firenze Alessandro Martini hanno scoperto la targa che ricorda il luogo dove è nato Odoardo Spadaro, in via Santo Spirito 39. Con Giani e Martini anche il consigliere delegato per la valorizzazione della fiorentinità, Mirco Rufilli.

A 56 anni dalla morte la città di Firenze ha ricordato uno dei suoi artisti più noti. Omaggio al Cimitero delle Porte Sante, dov’è sepolto e poi la targa in Oltrarno.

Alessandro Martini "Spadaro ha saputo promuovere la città nel Mondo. Odoardo Spadaro è nel cuore di molti, soprattutto nelle persone un po’ più attempate, ma è anche nel cuore di tanti giovani che del suo impegno culturale ed artistico hanno potuto trarne spunti in termini di passione, entusiasmo e professionalità”.

Mirco Rufilli ha aggiunto "Odoardo è ancora tra noi e la sua musica, a distanza di decine di anni, ci accompagna e ci fa vivere sempre emozioni importanti. Con noi Gianmaria Vassallo, che viene definito un po’ l’erede di Odoardo, con la sua chitarra”.