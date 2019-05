La grazia di Rodin da Hong Kong alla Toscana

Una preziosa scultura dell'artista francese ispirata a Isadora Duncan in arrivo da una collezione privata alla mostra sulla danzatrice statunitense

FIRENZE — E' arrivata a Firenze la scultura "Ève au rocher" di Auguste Rodin che per realizzarla si ispirò alla danzatrice Isadora Duncan, conosciuta nel maggio 1901 a Parigi. La statua in marmo, proveniente da una collezione privata di Hong Kong e alta poco meno di un metro, si unirà alle altre 176 opere della mostra "A passi di danza. Isadora Duncan e le arti figurative in Italia tra Ottocento e avanguardia" a Villa Bardini a Firenze.

La scultura è datata tra il 1905 e il 1906. Isadora Duncan, figura ritratta anche in letteratura da Alberto Savinio, posò in atelier e danzò a Vézely, il 30 giugno 1903, in occasione del banchetto e della festa che vennero offerti a Rodin da tutti gli amici in onore della sua nomina a comandante della Legione d'onore.