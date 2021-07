L'abbraccio agli Usa nella festa d'Indipendenza

Oggi, 4 Luglio, gli Stati Uniti celebrano l'Independence Day. La comunità statunitense festeggia anche qui col saluto delle istituzioni fiorentine

FIRENZE — È oggi ed è la ricorrenza più americana che ci sia. Il 4 Luglio gli Stati Uniti d'America celebrano l'Independence Day, il giorno in cui - correva l'anno 1776 - venne adottata la Dichiarazione d'Indipendenza con cui le 13 colonie americane si distaccavano dalla madrepatria inglese dando vita, di fatto, al primo nucleo degli Stati Uniti come li conosciamo oggi.

Oltre Oceano è festa nazionale, ma la comunità statunitense festeggia anche a Firenze con l'abbraccio della città testimoniato dal saluto istituzionale portato dal presidente del consiglio comunale Luca Milani a nome dell'intera amministrazione comunale.

Le celebrazioni a stelle e strisce in salsa fiorentina, organizzate dall'associazione Toscana-Usa, si svolgono in piazza San Marco a partire dalle 19. In programma c'è anche l’intervento della professoressa Gigliola Sacerdoti Mariani dell’Università di Firenze dal titolo Vita, Libertà e Felicità nell’America di oggi.