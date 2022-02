Sprone dagli Ingegneri per riqualificare lo stadio

Ferilli senza freni: «Contenta per auditel, poi stasera non si farà un c.... ma vabbè»

Il presidente dell'ordine professionale invita a coniugare presto e bene per il restyling del Franchi, anche ridisegnando le funzioni nella zona

FIRENZE — Sulla riqualificazione dello stadio Artemio Franchi coniugare il presto e il bene anche ridisegnando le funzioni della zona, così da intercettare i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). A spronare in avanti è l'ordine degli ingegneri di Firenze per bocca del suo presidente Giancarlo Fianchisti.

“Bene l'intenzione annunciata dal sindaco Dario Nardella di riqualificare lo stadio Franchi e Campo di Marte anche nel caso in cui la Fiorentina dovesse tirarsi indietro. Servirà una progettazione meticolosa perché solo così è possibile intercettare i fondi del Pnrr”, afferma.

“La città - prosegue - è davanti a un'occasione unica e forse irripetibile per rigenerare non solo l'area del Franchi ma tutto il quartiere, che oggi soffre la pressione di una serie di funzioni non coordinate e non pensate nella loro globalità sul piano urbanistico. Sul piano della progettazione occorre fare bene e presto: il treno del Pnrr passerà in fretta”.