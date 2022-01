In piazza col pc rubato a due anziani nel 2015

Crisi Ucraina: la Russia, le cause e il patto non scritto con gli Usa

Dopo 7 anni hanno ritrovato il notebook rubato dalla loro abitazione nel Mugello. Il dispositivo è stato rinvenuto dagli agenti della municipale

FIRENZE — Nello zaino di un sospettato è saltato fuori un notebook risultato rubato nel 2015, l'uomo è stato arrestato per ricettazione.

L'episodio è accaduto in piazza della Costituzione dove gli agenti della municipale del reparto di Rifredi hanno individuato due persone sospette che sono state perquisite. Da uno zaino è spuntato fuori un notebook Asus del quale non è stata spiegata la provenienza.

Il computer è risultato rubato a una coppia di pensionati di Barberino del Mugello nel corso di un furto in abitazione avvenuto nel 2015. La coppia è stata rintracciata e ha potuto riprendere possesso del dispositivo.

Il fermato, un cittadino straniero non in regola con le norme sull’immigrazione, è stato denunciato per ricettazione.