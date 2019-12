Sorpresi nell'auto ripiena di scarti tessili

Sono stati denunciati per trasporto e abbandono abusivo di rifiuti tessili dopo essere stati seguiti a distanza dagli agenti della polizia municipale

FIRENZE — Gli agenti della municipale in pattugliamento notturno a bordo di un’auto civetta hanno incrociato in via Pistoiese un'autovettura stipata di sacchi neri di grosse dimensioni. La pattuglia ha seguito l'auto fino a via Campania dove si è fermata a fianco della postazione cassonetti, già utilizzata per abbandoni abusivi di scarti tessili.

Quando il conducente e il passeggero hanno iniziato a scaricare i sacchi, gli agenti sono intervenuti bloccando quella che, anche da successivi accertamenti, è risultata un’attività illecita di smaltimento.

I due, cittadini cinesi residenti nel fiorentino, sono stati denunciati in concorso per il trasporto ai fini dell'abbandono di rifiuti speciali non pericolosi senza la necessaria iscrizione all'albo. Per l’auto e i sei sacchi trasportati dal peso di una trentina di chilogrammi ciascuno, è scattato il sequestro. Gli agenti hanno appurato che il veicolo circolava nonostante fosse sottoposto a fermo fiscale.