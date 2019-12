Smart future academy, si scaldano i motori

Al Mandela Forum imprenditoria, cultura, sport, scienza e arte si raccontano agli studenti per facilitare le attività di orientamento

FIRENZE — Personalità di altissimo livello di imprenditoria, cultura, sport, scienza e arte racconteranno agli studenti le loro scelte per facilitare le attività di orientamento degli studenti delle scuole superiori verso le proprie scelte future.

Questo l'obiettivo di Smart future academy, giunta alla seconda edizione in programma il 31 marzo al Mandela Forum.

Smart Future Academy è un progetto nazionale che oltre Firenze coinvolge diverse città (Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Brescia, Bergamo, Como e Parma). Agli speaker viene chiesto di parlare di sé, della loro esperienza, di raccontare ai ragazzi come sia possibile raggiungere la realizzazione personale e lavorativa seguendo la propria passione che comprende impegno, studio, disciplina ma anche gioia e divertimento.

“L'idea di fare raccontare a speaker di valore le proprie storie di vita e di passione è una scelta vincente – ha dichiarato l'assessore alle politiche giovanili Cosimo Guccione – i giovani hanno bisogno di opportunità e, quindi, di incontrare e ascoltare persone che possano essere loro di esempio. Come amministrazione siamo contenti che il luogo scelto per l'edizione fiorentina di Smart Academeny sia il Mandela Forum, luogo di sport ma anche di riflessione visto che all'ingresso di questa struttura c'è la riproduzione della cella di Robben Island in cui Nelson Mandela trascorse 18 dei 27 anni di prigionia”.