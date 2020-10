"Servono i test rapidi anti Covid nelle scuole"

La richiesta dell'amministrazione comunale fiorentina è stata affidata al capogruppo del Partito Democratico, il medico dello sport Nicola Armentano

FIRENZE — I dati relativi al contagio da Covid-19 sul territorio nazionale, in Toscana e nella Città metropolitana sono stati al centro di una comunicazione in Palazzo Vecchio, l'amministrazione ha affidato al medico dello sport, capogruppo del Pd, Nicola Armentano, il compito di illustrare la situazione. "Bisogna agire velocemente e precocemente, per questo l’auspicio è che si acceleri sull’uso dei test rapidi già validati dal Governo, soprattutto nelle scuole" ha detto Armentano.

"I numeri di questi ultimi giorni ci fanno capire come il Covid-19 sia ancora presente e come sia necessario non abbassare la guardia. Dobbiamo costantemente rispettare le buone prassi che da tempo abbiamo imparato a conoscere, è l’unico modo per scongiurare l’ipotesi di un secondo lockdown che avrebbe conseguenze nefaste a livello economico e sociale. Distanziamento sociale, uso delle mascherine e del gel disinfettante sono regole che vanno seguite per filo e per segno. Bisogna agire velocemente e precocemente, per questo l’auspicio è che si acceleri sull’uso dei test rapidi già validati dal Governo, soprattutto nelle scuole. Scaricare la app Immuni è un gesto etico e responsabile, dobbiamo farlo tutti, soprattutto i giovani che hanno più dimestichezza con la tecnologia. È importante poi cercare di utilizzare esclusivamente i canali istituzionali per le informazioni, in modo da evitare che si ingenerino caos e confusione, deleteri in una situazione come questa”.