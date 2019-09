Scuola al via, la municipale rafforza i controlli

Il piano di vigilanza prevede pattuglie nei punti nevralgici della circolazione stradale, particolare attenzione sarà posta lungo la via Pistoiese

FIRENZE — Lunedì inizia l’anno scolastico e la polizia municipale intensificherà la presenza della pattuglie sui punti nevralgici della circolazione cittadina, in particolar modo sui viali di circonvallazione.

Nella organizzazione del piano particolare attenzione è stata dedicata, come consueto, alle scuole collocate in zone più critiche per quanto riguarda la viabilità per esempio la Carducci su viale Gramsci, la Vittorio Veneto in via San Giuseppe e la zona di via Pistoiese.

La Polizia Municipale garantirà la presenza di pattuglie negli orari di ingressi o uscita in due scuole al giorno per ogni quartiere, a girare, tra quelle individuate come prioritarie dalle analisi effettuate negli ultimi anni.