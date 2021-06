Scontri, fughe e guasti mandano in tilt la città

Giornata di caos a Firenze per il traffico rallentato da una serie di interventi urgenti, incidenti stradali e guasti agli impianti semaforici

FIRENZE — La circolazione cittadina è stata messa alla prova da una serie di imprevisti che hanno rallentato il traffico.

A creare i rallentamenti sono stati i lavori programmati in zona Careggi e viale Lavagnini, un guasto ai semafori a Firenze Sud, un intervento urgente con la chiusura di via Faentina nel Comune di Fiesole e vari incidenti. Nel primo pomeriggio si è aggiunto anche un lavoro urgente in viale Lavagnini per un tombino.

Sono stati diversi gli incidenti senza gravi conseguenze ma che hanno avuto ripercussioni sulla viabilità, tra questi in piazzale di Porta a Prato, piazza Isidoro del Lungo, via Saffi. Incidenti che sono proseguiti anche nel primo pomeriggio con sinistri in viale Poggi, via Lapo di Castiglionco, via Dino del Garbo e via Pellas.

Nella zona di Careggi si tratta di un lavoro di Publiacqua programmato e comunicato iniziato sabato e terminato questa mattina alle 11 circa con la chiusura di via di Careggi tra via Cosimo il Vecchio e piazza Meyer. Questo intervento ha avuto ripercussioni anche su via Bolognese e ha visto la presenza di numerose pattuglie della municipale per la viabilità.

Nelle zone collinari, questa mattina è stata chiusa via Faentina all'altezza di Pian del Mugnone per un intervento urgente di Toscana Energia a causa di una fuga di gas.

Passando a Firenze sud stamani è stato segnalato un guasto di alcuni impianti semaforici in viale Europa e via Villamagna mentre in viale Lavagnini sono come annunciato stanno andando avanti i lavori di Publiacqua per la posa della grande conduttura dell'acquedotto.

Nel primo pomeriggio è stato effettuato anche un intervento urgente su un tombino di Publiacqua in viale Lavagnini altezza di via Poliziano, con un restringimento a una sola corsia verso la Fortezza fino alle 16 e 30 circa.