Scintille sui fondi Mes, Torselli replica a Renzi

Il capolista di Fratelli d'Italia ha risposto alle parole del leader di Italia Viva "Non faccia terrorismo, noi siamo per una Toscana libera e forte"

FIRENZE — I fondi salva-Stati dell'organizzazione nata come fondo finanziario europeo per la stabilità finanziaria sono stati al centro di uno scambio a distanza tra Fratelli d'Italia ed Italia Viva.

Francesco Torselli, capolista di Fratelli d'Italia a Firenze per il Consiglio Regionale e già oppositore della giunta Renzi in Consiglio comunale ha sottolineato "Oggi abbiamo ascoltato l’ultima barzelletta di Matteo Renzi: gli elettori di centrodestra voterebbero per lui perché con Susanna Ceccardi governatrice della Toscana, l’Italia non accederebbe ai fondi del MES".

"Premesso che il governatore della Toscana - ha spiegato Torselli - non ha alcuna possibilità di incidere sulle decisioni che spettano al parlamento, su una cosa Renzi ha ragione: chi vuole una Toscana e un’Italia vendute ai tuoi amici tedeschi voterà per Giani e per Italia Viva. Chi, invece, auspica una Toscana libera e forte, sceglierà Fratelli d’Italia e Susanna Ceccardi” ha concluso Francesco Torselli.