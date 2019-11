Sardine in assemblea per preparare la piazza

Un incontro pubblico è stato annunciato nel fine settimana per organizzarsi e soprattutto stabilire il luogo in cui le sardine intendono riunirsi

FIRENZE — Una assemblea pubblica per "La Toscana non si Lega"è in programma in piazza della Santissima Annunziata nel fine settimana per preparare l'evento di sabato prossimo, 30 novembre.

"Sardine siamo già 30.000 e stiamo ancora aumentando" con queste parole è stato lanciato nelle ultime ore un raduno fiorentino in vista dell'evento in programma il 30 novembre in concomitanza con la presenza del leader della Lega Matteo Salvini nel capoluogo toscano. Uno degli organizzatori, il giovane Bernard Dika, ha spiegato sui social che sono al vaglio alcune ipotesi, ma non ci sarebbe ancora una piazza prescelta.

Gli organizzatori che intendono replicare a Firenze il movimento di piazza visto a Bologna e Modena hanno invitato coloro che hanno risposto positivamente all'evento pubblicato sui social in piazza della Santissima Annunziata alle 15 e 30 di sabato 23 novembre "Il nostro grande banco non può davvero muoversi alla cieca: Incontriamoci tutti insieme questo sabato alle 15.30 per raccogliere riflessioni, idee e proposte per la manifestazione, coloriamo e animiamo la nostra piazza. Incontriamoci, proponiamo e partecipiamo prima, durante e dopo il 30" hanno concluso nell'ultimo invito lanciato in rete.