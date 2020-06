Santa Croce invasa contro i vaccini ed il 5G

Sono arrivati da tutta la Toscana per manifestare a favore della "Libertà di scelta",

FIRENZE — Si sono dati appuntamento in piazza Santa Croce per manifestare a favore della "Libertà di scelta" sotto le insegne del Movimento 3 V Toscana e per chiedere chiarimenti sull'uso dei vaccini e sulla tecnologia 5G. Dodici i relatori previsti sul palco.

Poche le mascherine e distanze ravvicinate sotto gli striscioni "Salviamo la Costituzione" "Diritto di scelta" ed ancora "In futuro si vaccinerà per ostacolare l'inclinazione spirituale" e "Noi siamo informati".

La manifestazione ha avuto inizio nel tardo pomeriggio.

Il Movimento 3 V è noto per aver chiesto "Verità" sui vaccini e sulla tecnologia 5G organizzando eventi tematici.