Pompei, nei cunicoli dei tombaroli: «Una rete tutta da esplorare» Pompei, nei cunicoli dei tombaroli: «Una rete tutta da esplorare»

Attualità sabato 04 dicembre 2021 ore 16:19

Per ripavimentare la piazza non passa più nessuno

Il cantiere in piazza San Paolino

I residenti non riescono neppure a raggiungere i loro garage, fatto non secondario in centro storico. Era rimasta isolata anche la chiesa

FIRENZE — E' più facile che l'iconico cammello passi per la cruna del famoso ago, piuttosto che un residente riesca ad accedere al proprio garage in vicolo San Paolino. Motivo? Il cantiere al lavoro per ripavimentare l'omonima piazza che ha sigillato il vicolo. I residenti protestano e già ieri erano scesi in strada a misurare il cantiere, rilevando una difformità segnalata alla polizia municipale che ha elevato una sanzione. Sta di fatto che comunque non si passa, e anzi fino a pochi giorni fa era rimasta isolata anche la chiesa. Stamani in supporto dei residenti si sono recati sul posto in sopralluogo gli esponenti comunali di Fdi Alessandro Draghi e Jacopo Cellai che sull'intervento di ripavimentazione, pur necessario, hanno sollevato appunti alla giunta fiorentina sottolineando che intrappolato dal cantiere è rimasto anche "un fondo in cui vengono ricoverati alcuni banchi che operano nei mercati del centro storico". "Speriamo che i lavori terminino al più presto. Il tratto di via Palazzuolo che si affaccia sulla piazza è chiuso da tempo e non si può entrare da piazza Ottaviani. Ora con vicolo San Paolino è proprio tutto chiuso. Siamo sotto Natale e bisogna sostenere i commercianti. E si parla tanto di problema residenza nel centro storico ma se questa è l’attenzione c’è poco di cui parlare…", considerano i consiglieri comunali.