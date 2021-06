Rogo Coop, divieto di consumare frutta e ortaggi

Il sindaco ha vietato il consumo di prodotti raccolti nell’area interessata dall’incendio. In corso gli accertamenti tecnici da parte di Arpat e ASL

FIRENZE — Evitare il consumo di prodotti ortofrutticoli raccolti nei terreni circostanti all’area interessata dall’incendio del punto vendita Coop di Ponte a Greve, è quanto prevede un’ordinanza firmata oggi dal sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Nell’ordinanza si specifica che “risultano in corso gli accertamenti tecnici da parte di ARPAT e ASL in merito all'impatto sui vegetali dei terreni circostanti”. Fino ad una valutazione da parte dell’autorità sanitaria Asl e polizia municipale vigileranno sul rispetto del provvedimento.

Il provvedimento recepisce le indicazioni pervenute al Comune dall’Azienda USL Toscana Centro, che aveva indicato la necessità di procedere in tal senso. Nell’ordinanza, si legge che “sussistono presupposti per quanto sopra esposto per emettere un’ordinanza contingibile ed urgente al fine di assicurare la tutela della salute pubblica secondo quanto indicato nella nota della Azienda USL Toscana Centro”.

L’ordinanza prevede inoltre “potrà essere integrata a seguito della acquisizione di eventuali relazioni relative alle indagini attualmente in corso da parte di Asl e Arpat in merito all'impatto sui vegetali dei terreni circostanti”.