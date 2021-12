Rivoluzione viabilità a Porta Romana

Da domani si lavora a rifare un allaccio fognario in via Senese, quindi cambia la circolazione sia in uscita dalla città che verso il centro

FIRENZE — Rivoluzione viabilità da domani nella zona di Porta Romana dove lavori di rifacimento di un allaccio fognario effettuati in via Senese produrranno per l'intera settimana variazioni alla circolazione sia in uscita dalla città che verso il centro.

In particolare, da domani 27 Dicembre fino al 31 Dicembre sarà chiusa la corsia in uscita dalla città nel tratto da via Dante Da Castiglione a piazzale di Porta Romana con istituzione di senso unico in direzione centro.

L'amministrazione comunale suggerisce itinerari alternativi in entrambe le direzioni: per le Due Strade-Galluzzo, da viale del Poggio Imperiale-via del Gelsomino; per via Metastasio-via delle Campora, il percorso previsto è da viale del Poggio Imperiale-via Cantagalli-via Danta da Castiglione-via Senese.