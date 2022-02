Rivoluzione nei mercati, una App decide i posteggi

«Non avete il green pass? Meglio»: ecco i ristoranti italiani che non chiedono il certificato verde

Anche i mercati rionali sono soggetti alla transizione digitale e per l'assegnazione dei banchi gli ambulanti saranno guidati da una Applicazione

FIRENZE — Il mercato inizia prima di aprire il banco con la verifica e la certificazione delle presenze degli ambulanti, circa 5mila operatori nei 32 mercati cittadini. Il Comune di Firenze ha reso noto di avere attivato una nuova Applicazione "per agevolare la gestione di quei banchi che aspettano i posti liberi per l’assegnazione dello spazio giornaliero, favorire il controllo e la regolarità delle assegnazioni".

La nuova App si chiama MercatiX ed è stata creata da Sas, che ne seguirà anche la gestione. La fase di sperimentazione parte il prossimo 21 Febbraio al mercato dell’Isolotto dove saranno presenti per l’assistenza gli operatori Sas che seguiranno per almeno due settimane i banchi. Una volta entrata a regime la App sarà portata e spiegata negli altri mercati cittadini, sempre con l’assistenza di Sas.

Grazie a questa applicazione l’operatore può registrare subito la presenza o l’assenza: il posto del mercato che rimane vuoto viene assegnato ai giornalieri che si sono registrati.

“Passo dopo passo lavoriamo per migliorare i nostri mercati e per agevolare la vita degli operatori economici - ha detto l’assessore alle attività produttive Federico Gianassi -. Con questa app facciamo un salto di qualità nella gestione e nel controllo dei mercati, andando a facilitare e semplificare la vita agli operatori economici che possono così attestare la presenza con un clic”.

“Questa App è frutto di un lavoro serio e di livello fatto dagli uffici di Sas - ha detto il presidente di Sas Marco Semplici -. Un lavoro che mira a sviluppare servizi sempre migliori con risorse tecnologiche sempre più avanzate. MercatiX funzionerà anche grazie alla collaborazione dell’utenza, da cui ci aspettiamo proposte e suggerimenti per migliorarla sempre di più. Per questo, dalla prossima settimana, il nostro personale seguirà e supporterà gli operatori del mercato per la sperimentazione dell’App”.