Rivoluzione al Prato con deviazione di auto e bus

Un cantiere di Toscana Energia e l'asfaltatura della strada rivoluzionano per un mese e mezzo le strade del centro storico a Santa Maria Novella

FIRENZE — Prima i lavori di Toscana Energia, poi il rifacimento dell'asfaltatura. Sono gli interventi in programma da lunedì 3 Maggio e che andranno avanti, per fasi successive, fino a metà Giugno nella zona di via Il Prato-via Santa Lucia.

I primi lavori a iniziare sono quelli di Toscana Energia. Da lunedì 3 maggio (prima fase) il cantiere riguarderà l'area in corrispondenza di via Santa Lucia che sarà chiusa.

Per mantenere la viabilità da Borgo Ognissanti verso via il Prato sarà modificata l'area dell'intersezione con la rimozione della rotatoria e lo smontaggio di un tratto del cordolo. Chiusa invece la direttrice Borgo Ognissanti-via del Curtatone: i veicoli diretti verso Ponte Vespucci-Oltrarno potranno utilizzare il percorso alternativo via Palestro-via Montebello (che cambia senso nel tratto via Palestro-via del Curtatone). Altre modifiche della viabilità in via Palazzuolo (che nel tratto tra via Il Prato e via Orti Oricellari diventa verso quest'ultima per bypassare la chiusura di via Santa Lucia).

I mezzi del trasporto pubblico saranno indirizzati su via Il Prato-viale Fratelli Rosselli-via Jacopo Da Diacceto-via Alamanni.

Terminati i lavori la viabilità sarà ripristinata la viabilità precedente con rotatoria e spartitraffico.

Nella seconda fase (dal 20 al 28 maggio) i provvedimenti riguarderanno via Il Prato con restringimenti di carreggiata fino all'altezza di via Palestro/via Rucellai.

Nella terza fase (dal 29 maggio al 30 giugno) i lavori continuano su via Il Prato con restringimenti di carreggiata.

In sovrapposizione con la terza fase dei lavori di Toscana Energia saranno effettuate le asfaltature in dal Global Service in via Santa Lucia-via Orti Oricellari e successivamente via Palazzuolo con chiusure notturne.