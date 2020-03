Coronavirus, Gaia Tortora striglia in diretta la coppia che cammina nella mano a Milano: «Non dovete!» Coronavirus, Gaia Tortora striglia in diretta la coppia che cammina nella mano a Milano: «Non dovete!»

Attualità mercoledì 18 marzo 2020 ore 15:20

Rifiuti porta a porta per gli utenti in quarantena

Scatta la consegna di kit speciali per la raccolta dei rifiuti degli utenti in quarantena obbligatoria per l'emergenza da Coronavirus