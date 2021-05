Firenze ricorda Peppino Impastato

Tutta Italia ricorda il giornalista siciliano ucciso dalla mafia il 9 Maggio 1978. A Causa della pandemia sono stati organizzati eventi diffusi

FIRENZE — Il 9 Maggio 1978 la mafia assassinava Peppino Impastato. Il Comune di Firenze lo ha ricordato sui social con un post del sindaco Dario Nardella che ha citato "I cento passi" ed ha condiviso un video del sindaco di Cinisi, Giangiacomo Palazzolo.

A causa della pandemia, non potendo organizzare un unico evento in Sicilia, le commemorazioni sono state trasferite sui social e attraverso piccoli eventi diffusi in tutta Italia.

Giuseppe Impastato, classe 1948 è diventato un simbolo della lotta contro la mafia dalla quale fu assassinato nella notte tra l'8 ed il 9 Maggio 1978.