Protezione civile con gli occhi degli elicotteri

Un accordo verso Elivideo, il sistema di trasmissione in tempo reale alla sala operativa delle immagini videoriprese dagli elicotteri della polizia

FIRENZE — In prefettura è stato rinnovato il protocollo d’intesa per l’utilizzo congiunto della Sala Operativa Integrata di Protezione civile, tra la prefettura e la Città Metropolitana di Firenze. La sala operativa si trova in via dell’Olmatello, dotata di mezzi e strumentazioni d’avanguardia per gestire le crisi e le emergenze di protezione civile.

All’accordo, sottoscritto dal prefetto Valerio Valenti e dal sindaco Metropolitano Dario Nardella, hanno partecipato il consigliere metropolitano delegato alla Protezione civile Massimo Fratini, il questore Maurizio Auriemma, il comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Petti, il colonnello Dario Sopranzetti per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Gennaro Tornatore.

L’ accordo porterà a breve a poter fruire di Elivideo, un sistema di trasmissione in tempo reale alla Sala Operativa delle immagini videoriprese dagli elicotteri della polizia, quale strumento di supporto decisionale in caso di eventi calamitosi.