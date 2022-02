Dove può portare questo negoziato? Il disegno di Putin e le richieste dell'Ucraina Dove può portare questo negoziato? Il disegno di Putin e le richieste dell'Ucraina

Attualità lunedì 28 febbraio 2022 ore 20:00

Mamme e bimbi, ecco i primi 30 profughi ucraini

Sono arrivati sul territorio fiorentino mentre un vertice in prefettura studiava il piano per l'accoglienza. Prima opzione: gli ex alberghi sanitari

FIRENZE — Sono una trentina di mamme e bambini in buone condizioni di salute i primi profughi in arrivo dall'Ucraina sul territorio fiorentino. Per loro la prima opzione alloggiativa, annuncia il presidente della Regione Eugenio Giani al termine del vertice in prefettura a Firenze proprio sull'accoglienza di chi scappa dalla guerra, dovrebbe essere costituita dagli alberghi sanitari allestiti per l'emergenza Covid e quindi già operativi. “Li abbiamo già utilizzati la scorsa estate per sistemarvi provvisoriamente i profughi afgani, attendiamo adesso le linee di indirizzo nazionali", ha ricordato il presidente della Toscana al termine della riunione a cui hanno preso parte il prefetto Valerio Valenti e, per limitarsi ai rappresentanti istituzionali, il sindaco di Firenze e metropolitano Dario Nardella e quello di Prato nonché presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni. " L'articolazione delle strutture per l'accoglienza dovrebbe poi comprendere i centri di accoglienza (Cas), mentre la Fondazione Kennedy - già è attiva sul fronte della raccolta di beni di prima necessità ogni sera dalle 19 alle 20 fino al 3 Marzo nella sua sede di via Ghibellina - dovrebbe mettere a disposizione alcuni appartamenti. Ad essi si aggiunge la disponibilità che arriva dalla rete del consolato ucraino.