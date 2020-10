Ponte dimezzato per una fuga di gas

L'agopuntura come risorsa per la sanità italiana

I tecnici sono intervenuti per effettuare la riparazione, la polizia municipale ha predisposto un restringimento della carreggiata per i lavori

FIRENZE — Per un intervento di Toscana Energia a seguito di una fuga di gas, è stata chiusa oggi una corsia di Ponte alla Vittoria in direzione di piazza Gaddi. Saranno possibili rallentamenti sulla direttrice viale Belfiore-viale Fratelli Rosselli-Ponte alla Vittoria. La fine dei lavori è prevista per lunedì.

Il consiglio dell'assessorato alla Mobilità è di preferire itinerari alternativi per l'Oltrarno: Ponte da Verrazzano-viale dei Colli-Porta Romana oppure Viadotto dell'Indiano.