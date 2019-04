Pesta i buttafuori e se la prende con la polizia

Serata di follia per uno statunitense di 20 anni che ha seminato il disordine in un locale scagliandosi contro gli addetti alla sicurezza e gli agenti

FIRENZE — Ha approfittato di un momento di distrazione per la ressa e si è infilato con un amico in un locale di via dei Benci nonostante gli addetti alla sicurezza avessero tentato di impedirglielo per il suo stato di alterazione. Una volta dentro, il 20enne di origine statunitense ha cominciato a infastidire le altre persone presenti.

Insieme all'amico è stato accompagnato fuori ma, in preda all'ira, si è scagliato contro gli addetti del locale. Quando è arrivata la polizia, uno degli agenti è stato gettato a terra dal giovane. Alla fine il 20enne è stato bloccato e portato via. Nell'auto della polizia, però, ha iniziato a prendere a testate il finestrino rendendo così necessaria la deviazione per per il pronto soccorso. Qui ha rifiutato ogni tipo di cura.

Il giudice, stamattina, ha disposto il divieto di dimora in Toscana nei suoi confronti e ha fissato il processo a suo carico.