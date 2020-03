Coronavirus, stop alle commissioni per le patenti

Le sedute delle commissioni medico legali sospese fino al 3 aprile dopo le ultime disposizioni del Governo per contrastare l'emergenza sanitaria

FIRENZE — L'emergenza coronavirus ha costretto a sospendere anche le sedute delle commissioni medico legali, comprese quelle della commissione medica locale patenti di guida, almeno fino al 3 aprile. La decisione è stata comunicata dalla Asl Toscana Centro dopo le ultime disposizioni del Governo in materia di contrasto al coronavirus.

A chi aveva fissato un appuntamento saranno fornite tutte le indicazioni su come riprogrammare le sedute. La commissione, inoltre, non terrà conto del termine perentorio di tre mesi di validità della documentazione da presentare per chi tornerà dopo la sospensione.

Questi tutti i numeri da contattare:

Firenze: tel: 055 6933870 – 0556933423;

Pistoia: tel: 0573 353881 – 0573 353872;

Prato: tel: 0574 805100;

Empoli: tel: 0571 1878030 – 0571 1878027.